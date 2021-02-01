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Бендерский Лечебно-диагностический центр возобновляет работу
Бендерский лечебно-диагностический центр возобновляет свою работу в полном объеме. Распоряжение об этом подписал глава города Роман Иванченко.
В том числе открыты дневной стационар и отдельные физиотерапевтические кабинеты, сообщается на сайте бендерской госадминистрации.
С перечнем услуг и направлением деятельности, а также распорядком работы можно ознакомиться на сайте Центра. Контактные телефоны: 0 (552) 2-20-30, 0 (552) 2-52-26.
bendery-ga.org
- Вчера, 18:34
- DTV
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