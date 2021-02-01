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Бендерский Лечебно-диагностический центр возобновляет работу

Бендерский Лечебно-диагностический центр возобновляет работу

Бендерский лечебно-диагностический центр возобновляет свою работу в полном объеме. Распоряжение об этом подписал глава города Роман Иванченко.

В том числе открыты дневной стационар и отдельные физиотерапевтические кабинеты, сообщается на сайте бендерской госадминистрации.

С перечнем услуг и направлением деятельности, а также распорядком работы можно ознакомиться на сайте Центра. Контактные телефоны: 0 (552) 2-20-30, 0 (552) 2-52-26.

Бендерский Лечебно-диагностический центр возобновляет работу

bendery-ga.org
  • Вчера, 18:34
  • DTV
  • Просмотров: 47
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