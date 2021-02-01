В Молдове Конституционный суд 23 февраля рассмотрит вопрос о конституционности Указа президента о повторном выдвижении кандидатуры на пост премьер-министра. Как передает агентство «ИНФОТАГ», такое решение принял во вторник КСМ.
КС РМ принял к рассмотрению запрос, который бал направлен в пятницу группой депутатов от Партии социалистов, но отклонил запрос в части приостановления действия Указа до рассмотрения вопроса по существу.
В то же время, Суд отмечает, что «при оспаривании указа президента о выдвижении кандидата в премьер-министры, парламент должен дождаться (окончательного) решения КС, и начать процедуры (по выражению вотума доверия – «И.»), только в случае подтверждения конституционности указа».
После того, как в парламенте провалилось первая попытка голосования за правительство Гаврилицы (11 февраля), депутаты ПСРМ и «Шор» создали парламентское большинство, предложив собственную кандидатуру в премьеры – экс-министра финансов Мариану Дурлештяну.
Однако, президент Майя Санду отказалась выдвигать данного кандидата, вновь предложив Наталью Гаврилицу. Социалисты обратились в КС, требуя приостановить указ президента, а также рассмотреть конституционность повторного выдвижения Гаврилицы, при наличии кандидата от парламентского большинства ПСРМ - «Шор». infotag.md