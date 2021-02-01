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Украина отказалась вывозить ядерные отходы в Россию

Украина отказалась вывозить ядерные отходы в Россию

Оператор атомных электростанций Украины "Энергоатом" с 2021 года больше не вывозит отработанное ядерное топливо с украинских АЭС в Россию. В госкомпании заявляют, что этот отказ – окончательный.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома", сообщает segodnya.ua

Решение связано с тем, что уже в июле 2021 года Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) сможет принять первую партию топлива с украинских АЭС.

"Мы решили окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива в Россию. Потребность Украины в этих услугах наконец отпала. Это значительно укрепляет энергетическую безопасность нашего государства", – заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Он уточнил, что строительство всех конструкций и инфраструктуры по приему и хранению отработанного ядерного топлива с украинских АЭС на ЦХОЯТ компания завершила в декабре 2020 года. Сейчас там идут пусконаладочные работы и испытания оборудования американской компании Holtec.

Эксплуатация первого пускового комплекса ЦХОЯТ начнется после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи к хранилищу, которая соединит его с железнодорожной сетью Украины.

В целом Украина старается максимально диверсифицировать поставки ядерного топлива, которое ранее закупалось в основном в России. В частности, Киев сотрудничает в этой сфере с американской компанией Westinghouse.

segodnya.ua
  • Вчера, 18:42
  • DTV
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