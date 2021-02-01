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Таможенные платежи составили половину доходной части госбюджета

Таможенные платежи составили половину доходной части госбюджета

В Государственном таможенном комитете ПМР подводят итоги деятельности службы в 2020 году. Согласно данным таможенной статистики, товарооборот Приднестровья снизился в сравнении с 2019 годом на 10%. При этом объемы импорта – на 13% и экспорта – на 4%.

Снижение внешнеторговой активности бизнеса наблюдается практически во всех странах мира. Аналитики это напрямую связывают с условиями пандемии COVID-19, при которых импорт и экспорт нервно отреагировал на форс-мажор из-за закрытых границ и скачков валют, сообщается на сайте ГТК ПМР.

В прямой зависимости от объемов внешней торговли находятся отчисления в государственную казну в виде таможенных платежей. По данным ГТК ПМР, в минувшем году они уменьшились по сравнению с 2019-м на 9%. Сумма взысканной ввозной таможенной пошлины снизилась на 3% по сравнению с показателями прошлого года. По статье «акцизный сбор» поступило денежных средств на 20% меньше.

Однако доведенный до таможенного ведомства план отчислений в Республиканский бюджет выполнен в целом на 99,5%. В виде таможенных платежей перечислено более 757 млн. рублей, что составило 50% в объеме фактических доходов госбюджета в 2020 году.
customs.gospmr.org
  • Вчера, 18:48
  • DTV
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