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Молдавский депутат попал в поле зрения сайта «Миротворец»

Молдавский депутат попал в поле зрения сайта «Миротворец»

Досье на депутата молдавского парламента от ПСРМ Богдана Цырдю размещено на скандальном украинском сайте «Миротворец».

Ресурс назвал его «пособником российских оккупантов» и «антиукраинским пропагандистом», передает enews.md

«Распространение кремлевской пропаганды. Участие в информационных пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипулирование общественно значимой информацией.

Политик, политолог, директор Социал-демократического института Молдовы, депутат Парламента Молдовы с 2014 года. Избран членом парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Республики Молдова. Аналитик российского т.н. «Фонда развития институтов гражданского общества» - Народная дипломатия», председатель Изборского клуба в Молдове», - говорится на странице, посвящённой молдавскому депутату.

Справка: Сайт «Миротворец» позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, собранную нелегальным путём (хакинг, фишинг) и средствами разведки по открытым источникам и опубликованную без согласия тех людей, чьи данные приводятся, и которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля».

Молдавский депутат попал в поле зрения сайта «Миротворец»
enews.md
  • Сегодня, 08:02
  • DTV
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