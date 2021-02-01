Досье на депутата молдавского парламента от ПСРМ Богдана Цырдю размещено на скандальном украинском сайте «Миротворец».
Ресурс назвал его «пособником российских оккупантов» и «антиукраинским пропагандистом», передает enews.md
«Распространение кремлевской пропаганды. Участие в информационных пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипулирование общественно значимой информацией.
Политик, политолог, директор Социал-демократического института Молдовы, депутат Парламента Молдовы с 2014 года. Избран членом парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Республики Молдова. Аналитик российского т.н. «Фонда развития институтов гражданского общества» - Народная дипломатия», председатель Изборского клуба в Молдове», - говорится на странице, посвящённой молдавскому депутату.
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