В Приднестровье состоялось заседание расширенной коллегии Госслужбы управления документацией и архивами (ГСУДА). В ходе онлайн-встречи говорили об итогах работы в 2020 году и о планах на 2021-й.
Единым государственным центром хранения, сохранности и использования документов Архивного фонда ПМР на цифровых носителях является Центральный государственный архив аудиовизуальной и электронной документации ПМР (ЦГА АВЭД ПМР). В прошлом году в нём находилось 116 020 единиц хранения и 342 290 единиц учета за 1930-2020 годы, сообщает novostipmr.com.
В своём докладе начальник ГСУДА Зинаида Тодорашко рассказала, что в 2020 году был разработан перечень видов документов, которые не могут использоваться только в электронной форме. Впервые создан перечень отраслевых документов и научно-технической документации.
На 1 января 2021 года Архивный фонд состоит из более 1,3 миллиона единиц хранения (за 1823, 1919-1930, 1944-2020 годы). На государственном учёте находится больше 2 миллионов единиц хранения.
В рамках Стратегии развития ПМР была разработана и утверждена Государственная программа развития архивного дела на 2021-2023 годы. Она впервые в истории республики предполагает комплексный подход в развитии архивной отрасли в условиях информатизации общества, обеспечение безопасности документов Архивного фонда республики, расширение архивных площадей, техническое оснащение современным оборудованием.
В 2020 году были продолжены мероприятия по формированию и комплектованию Единой базы данных «Мемориал Приднестровья». На основе документов Архивного фонда был составлен алфавитный именной указатель воинов Советской Армии, партизан и подпольщиков, павших в годы Великой Отечественной войны, выявленных по книгам Памяти, и автоматизированный научно-справочный аппарат к ней. А также защитников и мирных граждан, погибших в ходе вооруженной агрессии Республики Молдова против Приднестровья.
В электронном виде вышли 2 научно-популярных издания. Одно из них - «И память сердца говорит…» посвящено 30-летию вывода советских войск из Афганистана и воинам-интернационалистам, принимавшим участие в локальных и вооруженных конфликтах второй половины XX века, выпущено тиражом 300 экземпляров. К 76-летию освобождения г. Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков подготовлено научное электронное издание из серии «Твои люди, Приднестровье» – «Есть такая профессия – Родину защищать». Издание создано на основе Архивного фонда личных дел офицеров запаса, переданных на госхранение Центрального госархива республики Военкоматом ПМР. Впервые написана и опубликована Историческая справка о военных комиссариатах Приднестровья, представлены полные списки Героев Советского Союза и кавалеров орена Славы, живших в Приднестровье после Великой Отечественной войны, а также представлены автобиографии и личные документы героев. Тираж – 50 экземпляров.
В 2020 году приднестровские архивисты укрепили профессиональные международные связи с российскими коллегами, руководителями архивных служб СНГ, а также Абхазией, Южной Осетией, Нагорным Карабахом. Продолжилось сотрудничество с Российским центром науки и культуры, филиалом Института стран СНГ в Тирасполе, Приднестровским отделением Общества развития исторического просвещения «Двуглавый орел», немецким офисом международной компании по сохранению исторической памяти ANCESTRY по проекту «Историческая фотография» и др. Подписан меморандум об участии в некоммерческом проекте www.образывойны.рф (www.imagesofwar.ru) для предоставления возможности ознакомления с оригинальными фотоматериалами.
В ходе совещания были отмечены приоритетные направления архивной отрасли на 2021 год. Это создание условий для хранения электронных документов Архивного фонда ПМР, интеграция межведомственных архивов сел и поселков в систему органов архивной отрасли Приднестровья, формирование Страхового фонда Приднестровья, а также реализация международного проекта «Без срока давности» к 80-летию начала Великой Отечественной войны и Великой Победы. novostipmr.com