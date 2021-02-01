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В Кишиневе бронирование места на кладбище может подорожать
Умирать всё дороже. Кишинёвский комбинат ритуальных услуг просит Муниципальный совет поднять тарифы на бронирование мест для захоронения.
Если власти согласятся на это, то на Центральном кладбище новая цена составит шесть тысяч вместо прежних пяти с половиной, передает publika.md
На Святого Лазаря тариф намерены поднять на 200 леев, до 4200-от. И на столько же — на остальных девяти кладбищах. Тогда цена составит 1700 леев.
Дороже может стать и ежегодная плата за уборку могил — 180 вместо 120 леев. В последний раз этот тариф пересматривали в 2009 году, а на бронирование мест — в 2016-ом.
Когда журналисты обратились к главе Комбината ритуальных услуг Людмиле Боцан с просьбой прокомментировать запрошенное повышение цен, она ушла от ответа.
publika.md
- Сегодня, 08:13
- DTV
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