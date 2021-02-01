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В Молдове продают культовый памятник истории и архитектуры за 350 тысяч евро

В Молдове продают культовый памятник истории и архитектуры за 350 тысяч евро

Сразу на двух сайтах объявлений появилась информация о продаже особняка Богдасаровых — культурного наследия Молдовы, дома, который находится в государственной собственности.

Особняк находится в селе Пятра Орхейского района. Он был построен еще в ХIХ веке, а его первыми владельцами являлась семья Багдасаровых, которая, как говорят, приехала в Бессарабию из Османской Империи вместе с Манук-беем, передает kp.md.

Еще в начале ХХ века это был типичный двор для дворянской семьи, с птицефабрикой и животноводческими фермами, а также виноградниками и фруктовыми садами.

В объявлениях говорится о площади более 500 квадратных метров, 14 комнатах, пристройке для персонала, конюшне и озере с артезианской водой.

Журналисты kp.md позвонили риелторам, якобы, хотели купить особняк Багдасаровых.

В Молдове продают культовый памятник истории и архитектуры за 350 тысяч евро
В Молдове продают культовый памятник истории и архитектуры за 350 тысяч евро
Особняк Багдасаровых - памятник истории и архитектуры (Фото: 999.md).

- Да, этот особняк относится к памятникам истории и архитектуры, ну и что? - спросил меня собеседник. - В Кишиневе много таких памятников, в которых размещаются офисы, жилые дома, это не мешает продаже.

- Сам дом не в очень хорошем состоянии?

- Внутри - "серый" вариант. Фасад сделали, крышу сделали, окна поменяли...

- Какова цена?

- К указанным 550 сотккам добавили еще 1000. Есть еще большой румынский погреб... И это все будет стоить 350 тысяч евро. Есть озеро, электричество, артезианский колодец. Дом расположн на 1,5 гектарах.

- То есть, в этом доме можно жить?

- Да. Дом не для производства, а все остальное - можно. Там, где румынские погребы, можно наладить винное производство.

- 350 тысяч - окончательная цена или можно торговаться?

- Уже есть интерсующиеся этим особняком, так что можем чуть-чуть уступить...

"Комсомолка" готова опубликовать ответ государственных структур, в том числе, и Министерства культуры о том, как стало возможным, что памятник истории и архитектуры выставлен на продажу.


kp.md
  • Вчера, 19:18
  • DTV
  • Просмотров: 37
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