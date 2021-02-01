Сразу на двух сайтах объявлений появилась информация о продаже особняка Богдасаровых — культурного наследия Молдовы, дома, который находится в государственной собственности.
Особняк находится в селе Пятра Орхейского района. Он был построен еще в ХIХ веке, а его первыми владельцами являлась семья Багдасаровых, которая, как говорят, приехала в Бессарабию из Османской Империи вместе с Манук-беем, передает kp.md.
Еще в начале ХХ века это был типичный двор для дворянской семьи, с птицефабрикой и животноводческими фермами, а также виноградниками и фруктовыми садами.
В объявлениях говорится о площади более 500 квадратных метров, 14 комнатах, пристройке для персонала, конюшне и озере с артезианской водой.
Особняк Багдасаровых - памятник истории и архитектуры (Фото: 999.md).
- Да, этот особняк относится к памятникам истории и архитектуры, ну и что? - спросил меня собеседник. - В Кишиневе много таких памятников, в которых размещаются офисы, жилые дома, это не мешает продаже.