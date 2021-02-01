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В НАТО заявили, что новая концепция альянса будет нацелена на сдерживание России и Китая

В НАТО заявили, что новая концепция альянса будет нацелена на сдерживание России и Китая

Новая стратегическая концепция НАТО должна быть принята на саммите Североатлантического альянса в 2021 году, она будет нацелена на сдерживание Китая и России. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны в онлайн-формате, передает ТАСС.

"Я предлагаю главам государств и правительств, которые соберутся здесь на саммит в этом году, обновить стратегическую концепцию НАТО. Я считаю, что для этого настало время. У нас есть концепция от 2010 года, она очень хорошо отвечает нашим потребностям, но обстановка сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата. Мы должны принять это во внимание в новой концепции", - сказал он.

Кроме того, по словам Столтенберга, концепция должна учитывать новый подход к РФ. "В концепции от 2010 года мы говорили о партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки", - добавил он.

Генсек также отметил, что НАТО должна стать площадкой политического диалога всех "одинаково мыслящих со странами альянса государств" для противодействия России и Китаю.

"Мы должны больше использовать НАТО как платформу для консультаций и координации. Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, - таким странам, как Россия и Китай", - сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО должна оплачивать расходы своих членов на развертывание их сил у границ России.
tass.ru
  • Вчера, 19:21
  • DTV
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