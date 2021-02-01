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В Приднестровье отменен запрет на экспорт зерна

В Приднестровье отменен запрет на экспорт зерна

Вадим Красносельский подписал указ отменяющий запрет на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы.

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Запрет на экспорт зерна был введен в ПМР 3 апреля 2020 года и продлевался несколько раз.

В Приднестровье отменен запрет на экспорт зерна
president.gospmr.org
  • Вчера, 19:30
  • DTV
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