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В Приднестровье отменен запрет на экспорт зерна
Вадим Красносельский подписал указ отменяющий запрет на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы.
Указ вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Запрет на экспорт зерна был введен в ПМР 3 апреля 2020 года и продлевался несколько раз.
president.gospmr.org
- Вчера, 19:30
- DTV
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