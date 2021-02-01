В общеобразовательных и дошкольных учреждениях республики продолжают выявлять коронавирус. За прошедшие три дня карантин введён ещё в ряде школ и детсадов.
В Тирасполе из-за случаев заболевания COVID-19 закрыто восемь классов в шести общеобразовательных учреждениях. Это коснулось школ № 3, 8, 9, 12, а также гуманитарно-математической гимназии и теоретического лицея № 1, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Кроме этого, по одной группе в трёх детских садах (№ 25, 49 и 54) приостановили свою деятельность. Причём в последнем дошкольном учреждении карантин не связан с коронавирусной инфекцией. Он вызван сезонными заболеваниями, такими как ОРВИ и ОРЗ.
В связи с фактами инфицирования COVID-19 в школе № 5 г. Бендеры на дистанционное обучение отправлены ученики одного из классов.
В Слободзейском районе карантин введён в классе теоретического лицея-комплекса им. П.К. Спельник, а также в одной группе детского сада «Фэт-Фрумос» с. Чобручи.
На самоизоляцию отправлены ученики одного из классов школы с. Тея Григориопольского района.
В детском саду с. Хрустовая Каменского района на карантин отправлена одна группа. mvdpmr.org