Сотрудникам Ватикана, которые отказываются от вакцинации против коронавирусной инфекции, грозит увольнение. Об этом свидетельствует указ, который опубликовали власти города в четверг, 18 февраля.
Как уточняется, сотрудник, отказавшийся от прививки, но не имеющий противопоказаний к ней, может столкнуться с «более или менее серьезными последствиями, которые могут доходить до прекращения трудовых отношений», передает iz.ru
Указ затронет не только работников Ватикана, которых насчитывается около 5 тыс., но и кандидатов на должности. Их не будут брать на работу при отказе от вакцинации, поскольку подобные действия «могут представлять опасность для других» и «серьезно увеличивать риски для здоровья населения».
14 января сообщалось, что пресс-служба Святого престола официально подтвердила вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 папы римского Франциска. Также от коронавируса вакцинировался предшественник Франциска, почетный папа на покое Бенедикт XVI.
Прививочная кампания стартовала в Ватикане 13 января.
Как сообщает korrespondent.net, власти индонезийской столицы Джакарты решили ввести наказание для лиц, отказавшихся от прививки против коронавируса. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что жителям столицы в таком случае будут предлагать два варианта наказания - блокировка социальной помощи либо штраф в размере около 357 долларов.
Как сообщили в администрации Джакарты, такие меры являются необходимостью, поскольку на город приходится около четверти всех зараженных в стране.
По информации агентства, кампания по COVID-вакцинации началась в Индонезии в январе. Власти планируют привить 181,5 миллиона граждан из 270 миллионов населения в течение 15 месяцев.
В целом в стране зафиксировано 1,25 миллиона случаев коронавируса, из них 1,06 миллиона закончились выздоровлением и 33 969 - смертью инфицированных. korrespondent.net