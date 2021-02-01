Пандемия коронавируса не отменяет проведение традиционного фестиваля «Мэрцишор». В этом году фестиваль стартует 1 марта и пройдет в самых важных концертных залах страны. В нем примут участие маэстро Евгений Дога, Николай Ботгрос, Brio Sonores и другие артисты, сообщает noi.md Министр образования сообщила, что «несмотря на эпидемиологическую ситуацию, власти делают все возможное для проведения этого фестиваля с соблюдением всех мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа». «В этом году фестивалю «Мэрцишор» исполняется 55 лет. У нас очень хорошая программа, запланированы 16 концертов: пять - в Национальном дворце, один - в Театре оперы и балета, пять - в Органном зале и во Дворце Республики. Это будет очень интересный фестиваль с участием Евгения Доги, Николая Ботгроса, Симфонического оркестра им. Сергея Лункевича, Zdob și Zdub и Brio Sonores, -отметила Лилия Поголша в передаче Puterea a 4-а не телеканале N4.
Министр добавила, что в этом году также запланирован концерт, посвященный врачам. «Он состоится в Органном зале и будет посвящен врачам - как благодарность за все, что они делают для спасения жизни людей», - добавила она. Прошлогодний фестиваль был отменен из-за пандемии.