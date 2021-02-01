Водители пассажирских маршруток в Молдове назвали дату забастовки: 23 февраля они обещают транспортный коллапс.
В День защитника Отечества будет приостановка работы более 2500 маршруток. Работу прекратят и столичные перевозчики.
Таким образом, водители протестуют против решения властей о заполняемости транспорта на 50 процентов, сообщает kp.md
- Да собираемся проводить такую акцию, правда, мы еще не решили, как поступать с нашими маршрутами, - рассказал "Комсомолке" администратор нескольких столичных маршрутов Николай Середняк. - Еще думаем. Понимаете, раз заполняемость на 50%, значит, снизьте цены на топливо на 50%, налоги - наполовину. Три лея никак не покрывают расходы транспортников, даже на топливо! Раньше в городе работали 2200 маршруток, сновали туда-сюда, сегодня около 300 машин. Невыгодно совсем работать. А тут еще решение о 50-процентной заполняемости...
- 23 февраля стоит ожидать транспортного коллапса в Кишиневе?
- Да, транспортный коллапс будет. Мы еще подумаем, присоединиться к этой акции или нет.