Dnestr.TV

 
0

23 февраля в Кишинёве ожидается транспортный коллапс

23 февраля в Кишинёве ожидается транспортный коллапс

Водители пассажирских маршруток в Молдове назвали дату забастовки: 23 февраля они обещают транспортный коллапс.

В День защитника Отечества будет приостановка работы более 2500 маршруток. Работу прекратят и столичные перевозчики.

Таким образом, водители протестуют против решения властей о заполняемости транспорта на 50 процентов, сообщает kp.md

- Да собираемся проводить такую акцию, правда, мы еще не решили, как поступать с нашими маршрутами, - рассказал "Комсомолке" администратор нескольких столичных маршрутов Николай Середняк. - Еще думаем. Понимаете, раз заполняемость на 50%, значит, снизьте цены на топливо на 50%, налоги - наполовину. Три лея никак не покрывают расходы транспортников, даже на топливо! Раньше в городе работали 2200 маршруток, сновали туда-сюда, сегодня около 300 машин. Невыгодно совсем работать. А тут еще решение о 50-процентной заполняемости...

- 23 февраля стоит ожидать транспортного коллапса в Кишиневе?

- Да, транспортный коллапс будет. Мы еще подумаем, присоединиться к этой акции или нет.
  • Сегодня, 12:28
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Молдавские врачи провели сложнейшую операцию на головно ...
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна