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Человечество потеряло 20 млн лет жизни из-за коронавируса

Человечество потеряло 20 млн лет жизни из-за коронавируса

Человечество потеряло 20 млн лет жизни из-за коронавируса

Об этом говорится в исследовании испанских ученых из Университета Помпеу Фабра, документ опубликован журнале Scientific Reports, сообщает gazeta.ru

Отмечается, что были взяты данные по числу жертв коронавируса в 81 стране. Специалисты сравнили разницу между возрастом, когда пациент скончался от COVID-19, со средней продолжительностью жизни в сильно пострадавших государствах.

Эксперты воспользовались методом под названием «Потерянные годы жизни» (YLL), благодаря которому можео высчитать среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер раньше времени.

«В общей сложности в 81 стране из-за COVID-19 могло быть потеряно 20 507 518 лет жизни — 16 лет на каждую смерть», — заявил доктор Эктор Аролас из Университета Помпеу Фабра.

При этом ученые добавили, что исследование не учитывало количество лет, потерянных в результате смертей, лишь косвенно связанных с пандемией.

По их словам, скончавшиеся от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, также потеряли больше лет жизни из-за COVID-19.
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