В период с 12 по 18 февраля на территории республики зарегистрировано 174 заявления и сообщения о преступлениях. По 142 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано два факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (раскрыты), изнасилование (подозреваемый установлен), 37 краж (из них раскрыты по горячим следам 24). Выявлено и задокументировано 14 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений, которые находились в розыске. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано четыре госдолжника и два неплательщика алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1453 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 16 водителей за вождение транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено восемь таких водителей, г. Тирасполь и Слободзейского района – по три, Рыбницкого района – два.
С 12 по 18 февраля на территории республики зарегистрировано десять пожаров. Погибло два человека: в пос. Красное Слободзейского района из-за неосторожности при курении и в г. Григориополь по причине неосторожного обращения с огнём. Травмы получил человек из с. Делакеу Григориопольского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Кроме того, по одному пожару зарегистрировано на территории обслуживания г. Тирасполь (в с. Ближний Хутор) и Каменского района (в с. Хрустовая), два – в г. Бендеры, три – на территории Рыбницкого района (в сёлах Бутучаны, Большой Молокиш и Гидирим). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 27 административных протоколов. mvdpmr.org