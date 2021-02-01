Dnestr.TV

 
0

Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 12 по 18 февраля на территории республики зарегистрировано 174 заявления и сообщения о преступлениях. По 142 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано два факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (раскрыты), изнасилование (подозреваемый установлен), 37 краж (из них раскрыты по горячим следам 24). Выявлено и задокументировано 14 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений, которые находились в розыске. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано четыре госдолжника и два неплательщика алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1453 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 16 водителей за вождение транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено восемь таких водителей, г. Тирасполь и Слободзейского района – по три, Рыбницкого района – два.

С 12 по 18 февраля на территории республики зарегистрировано десять пожаров. Погибло два человека: в пос. Красное Слободзейского района из-за неосторожности при курении и в г. Григориополь по причине неосторожного обращения с огнём. Травмы получил человек из с. Делакеу Григориопольского района из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Кроме того, по одному пожару зарегистрировано на территории обслуживания г. Тирасполь (в с. Ближний Хутор) и Каменского района (в с. Хрустовая), два – в г. Бендеры, три – на территории Рыбницкого района (в сёлах Бутучаны, Большой Молокиш и Гидирим). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 27 административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 21:22
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Никто кроме нас!

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Никто кроме нас!
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна