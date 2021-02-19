В пандемийном туннеле, кажется, забрезжил свет: на прошлой неделе количество случаев заражения коронавирусом в мире снизилось на 16%.
Специалисты в недоумении пытаются понять, почему кривая инфекций COVID-19 снижается уже более месяца – и это при том, что еще слишком рано для того, чтобы такой эффект наступил вследствие вакцинации, передает mk.ru
Пандемия коронавируса, похоже, уверенно отступает во всем мире, причем во всех уголках земного шара (кроме Ближнего Востока) наблюдается снижение числа инфекций, пишет Daily Mail со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ сообщает, что количество новых случаев COVID-19 снизилось на 16 процентов во всем мире на прошлой неделе до 2,7 миллиона заражений коронавирусом. Уже пятую неделю подряд фиксируется снижение инфицирования после пика, превысившего 5 миллионов на неделе, которая закончилась 4 января. Параллельно снижается и смертность от коронавирусного заболевания.
Наиболее быстро снижение происходит в Африке и западной части Тихоокеанского региона (там уровень заболеваемости COVID-19 упал на 20 процентов), далее следуют Европа (18 процентов), Америка (16 процентов) и Юго-Восточная Азия (13 процентов).
Единственным регионом, в котором экспертами ВОЗ наблюдался рост случаев заболевания COVID за неделю до 14 февраля, было Восточное Средиземноморье, которое в основном включает Ближний Восток, а также некоторые части Центральной Азии и Северо-Восточной Африки. Заражений коронавирусом там стало больше на 7 процентов.
Как бы то ни было, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не без удовлетворения констатирует, что сам по себе факт снижения в мире числа случаев коронавирусной инфекции и смертей от COVID-19 подчеркивает, что простые меры общественного здравоохранения работают даже при наличии новых вариантов вируса.
И тем не менее эксперты не могут прийти к единому мнению относительно того, почему уровни заражения и смертности от коронавируса повсеместно снижаются по миру, несмотря на то, что в различных странах используются совершенно разные тактики блокировки.
Более того, по словам эксперта по инфекционным заболеваниям из Университета Рединга профессора Саймона Кларка, внедрение вакцин до сих пор носит слишком неоднородный характер и еще нет достаточного числа стран, где можно ожидать от вакцинации такого эффекта. Комментируя для MailOnline уменьшение случаев заражения коронавирусом, ученый предположил, что, по крайней мере, частично эта тенденция может быть связана с сезонностью: «В прошлом году я скептически отнесся к сезонной связи, но сейчас думаю, что это вполне вероятно».
Профессор Кларк говорит, что сильно пострадавшие от пандемии страны Северного полушария (в том числе в Европе и Северной Америке) только выходят из самых холодных зимних месяцев, что может замедлить распространение вируса. Вдобавок многие из наиболее пострадавших европейских стран ввели жесткие ограничения для борьбы со второй волной COVID-19.
По словам эксперта, распространению коронавируса – как и многих других респираторных инфекций – способствует то, что люди проводят больше времени в помещении и вынуждены вступать в тесный контакт с окружающими. Но с другой стороны, свежий воздух и теплые температуры снижают риск передачи инфекции.
Саймон Кларк предположил, что страны Южного полушария – включая Бразилию и Мексику – находятся сейчас в середине лета, и теплая погода может сделать распространение коронавируса «тихим». Ну, и ограничение международных поездок также может способствовать глобальному упадку, добавил профессор.
Со своей стороны, издание The Atlantic указывает, что действительно многие респираторные вирусы менее вирулентны летом, потом ускоряются в последние месяцы календарного года, а затем отступают, когда дни становятся длиннее. Но, как сказал New York Magazine гарвардский эпидемиолог Майкл Мина: «Мы до конца не осознаем и не понимаем, почему сезонность работает».
Многие вирусы, пишет The Atlantic, хорошо переносят холод и сухость, они плохо приспособлены для жизни в более теплых, солнечных и влажных местах на открытом воздухе. Однако при этом в Северном полушарии февраль – месяц еще довольно холодный, но число случаев заражения уменьшается. И это заставляет скептиков усомниться в сезонном объяснении этого феномена.
Между тем, американское издание The New York Times основную причину снижения заражаемости как в США, так и в мире видит в том, что значительная часть людей теперь получила хотя бы некоторый иммунитет к вирусу. По данным исследователей, в США около 110 миллионов человек, вероятно, заразились этим вирусом (включая неподтвержденные случаи). Еще 33 миллиона человек получили хотя бы одну прививку от коронавируса. В совокупности эти две группы составляют около 43 процентов всех американцев, что, по-видимому, достаточно, чтобы замедлить распространение.
«Хотя трудно знать пока наверняка, - заявил The Wall Street Journal эпидемиолог из Мичиганского университета Эндрю Брауэр, - мы, возможно, приближаемся к стадному иммунитету».
Но граждан Соединенных Штатов призывают не терять бдительности – никто не гарантирует постоянного снижения количества случаев инфицирования COVID-19. Тем более, что большинство американцев до сих пор не заразились вирусом. Вдобавок риски усугубляются возможностью того, что даже некоторые люди из числа уже переболевших коронавирусом останутся уязвимыми для повторного заражения одним из новых его вариантов.
Высказывается и точка зрения, согласно которой в тех же США уменьшение заболеваемости имеет «поведенческое» объяснение: люди наконец стали серьезно относиться к ношению масок и соблюдению социального дистанцирования. «Если бы я ранжировал объяснения снижения COVID-19, то именно поведение было бы под № 1», - цитирует The Atlantic профессора глобального здравоохранения Вашингтонского университета в Сиэтле Али Мокдада.