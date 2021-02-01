Американские ученые заявили об успешном эксперименте по клонированию исчезающего животного – черного хорька.
Примечательно, что гены были получены от особи, которая скончалась 30 лет назад, а ее останки заморозили и хранили в особых условиях. Только теперь технологии позволили воспроизвести ДНК, передает vesti.ru
Клонированный хорек по кличке Элизабет Энн появился на свет еще в декабре минувшего года, однако рассказали о нем только сейчас, сообщает телеканал "Россия 24". Если животное будет развиваться нормально, то в будущем его создатели намерены клонировать и других редких зверей.