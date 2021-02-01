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В России создадут рейтинг безопасности городов

В России создадут рейтинг безопасности городов

В Ростехе отметили, что разработали новый подход к прогнозированию в области общественной безопасности и правопорядка, который предусматривает использование предиктивных технологий на стадии инцидента для предупреждения развития ЧС

Первый рейтинг безопасности городов будет создан в России, сообщили ТАСС в госкорпорации "Ростех". Он будет отражать ситуацию по разного рода рискам в регионе.

Рейтинг предполагается сформировать в рамках разрабатываемого комплекса "Безопасный город", для которого Ростех готовит единые стандарты.

"В ходе НИОКР впервые сформированы единые понятия и методология создания безопасных городов, которая, в частности, будет использована для создания первого в России спецрейтинга, отражающего ситуацию в регионе по различным рискам: например, землетрясения, аварии на тепло- и энергосетях", - сообщили в Ростехе.

Также госкорпорация отметила, что разработала новый подход к прогнозированию в области общественной безопасности и правопорядка. "Он предусматривает использование предиктивных технологий еще на стадии инцидента для предупреждения развития ЧС", - уточнил Ростех.

Ранее в МЧС сообщали, что единые стандарты для аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" будут разработаны в России к 2022 году. Соответствующий контракт был заключен по итогам конкурсных процедур между МЧС России и Национальным центром информатизации, который входит в Ростех.

АПК "Безопасный город" входит в государственную программу "Защита населения и территорий от ЧС". Технические требования к нему были сформированы в 2014 году. Планировалось, что он заработает по всей России в 2017 году, но по различным причинам этого не произошло. В настоящее время АПК полностью функционирует лишь в 38 субъектах РФ, а в 12 субъектах работают его ключевые элементы.
tass.ru
  • Сегодня, 09:09
  • DTV
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