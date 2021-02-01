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Президент предлагает ввести админответственность за использование недействительных паспортов

Президент предлагает ввести админответственность за использование недействительных паспортов

Президент Вадим Красносельский предлагает ввести административную ответственность за использование недействительных паспортов. Размер штрафа для граждан может составить от 10 до 15 РУ МЗП (от 184 до 276 рублей), для должностных лиц – от 20 до 40 РУ МЗП (от 370 до 740 рублей).

Кроме того, инициатива предполагает дополнение закона о паспорте гражданина ПМР нормой о том, что все виды паспортов должны содержать «защитные элементы бланка, затрудняющие производство полной или частичной подделки паспорта при наличии согласия владельца на их размещение», передает novostipmr.com.

Недействительными согласно проекту закона предлагается считать паспорта с признаками подделки, а также если владелец паспорта сообщил ложные сведения или представил подложные, поддельные или недействительные документы при его оформлении.

Кроме того, должностных лиц подразделений госоргана, в ведении которого находятся вопросы обеспечения государственной безопасности и охраны государственной границы ПМР, могут наделить правом изъятия недействительных паспортов.

Как показывает практика, некоторые граждане, заявляя в паспортные органы об утере (хищении) паспорта и получая взамен его новый, продолжают использовать старый паспорт, что противоречит закону, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

«Указанные меры предлагается ввести в целях предотвращения умышленного и незаконного использования гражданами недействительных паспортов и установления административной ответственности за такие действия. Принятие предлагаемого законопроекта будет способствовать своевременному реагированию государства на нарушения требований паспортного законодательства и их пресечению», – говорится в документе.

Проект закона, инициированный Президентом, направят на рассмотрение Верховного Совета.
novostipmr.com
  • Сегодня, 09:11
  • DTV
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