Несколько дней назад посол ЕС в Молдове Петер Михалко заявил, что «Европейский Союз не намерен сотрудничать с парламентским большинством и правительством, к созданию которого причастны депутаты, фигурирующие в отчете Kroll о краже денег из банковской системы Молдовы». Это заявление осудил глава Партии социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Додон, который отметил, что если бы парламентское большинство поддерживало действующего главу государства, западных партнеров все бы устраивало, передает bloknot-moldova.md.
- Лично я уверен, что если бы эти самые депутаты, на которых ссылается господин посол как фигурирующих в отчете Kroll (кстати, Филип и другие тоже там есть), выступили в поддержку так называемых проевропейских партий и Майи Санду, сформировали ситуативное парламентское большинство, как в июле прошлого года, когда все вместе дружно голосовали в парламенте и попытались отправить в отставку правительство Кику, то западные партнеры по развитию молчали бы, и ничего бы их не тревожило. Неужели двойные стандарты? Не может быть! Это же невозможно в цивилизованном демократическом европейском обществе. «Сукин сын, но наш», – мы не раз это проходили в Молдове с 2009 по 2019 годы, - указал Игорь Додон. bloknot-moldova.md