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Союз ветеранов Органов госбезопасности ПМР возглавил Иван Булига

Союз ветеранов Органов госбезопасности ПМР возглавил Иван Булига

Республиканская общественная организация «Союз ветеранов ОГБ ПМР "Честь"» провела конференцию по итогам работы за три года. Говорили о том, какая поддержка была оказана ветеранам и их семьям, и о том, как налажено взаимодействие с аналогичными структурами стран СНГ в целях получения дополнительной помощи. В рамках мероприятия также был избран новый руководитель организации. На посту председателя союза Олега Федосеева сменил Иван Булига, сообщается на сайте МГБ ПМР.

За активное участие в становлении организации ряд ветеранов наградили медалями и грамотами, которые вручил лично министр госбезопасности Валерий Гебос.

Республиканская общественная организация «Союз ветеранов ОГБ ПМР "Честь"» была создана в 2017 году с целью оказания помощи ветеранам ОГБ Приднестровской Молдавской Республики и их вдовам.

Кроме того, в задачу союза входит и воспитательная работа с молодежью. В частности, это проведение встреч, открытых уроков и лекций с курсантами Суворовского училища, студентами Приднестровского госуниверситета, на которых ветераны ОГБ рассказывают об истории становления ПМР, о событиях 1992-го года, подвигах защитников Приднестровья и важности службы в Органах государственной безопасности. В дальнейшем планируется организовать аналогичную работу и в школах республики.
mgb.gospmr.org
  • Сегодня, 18:43
  • DTV
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