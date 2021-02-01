Республиканская общественная организация «Союз ветеранов ОГБ ПМР "Честь"» провела конференцию по итогам работы за три года. Говорили о том, какая поддержка была оказана ветеранам и их семьям, и о том, как налажено взаимодействие с аналогичными структурами стран СНГ в целях получения дополнительной помощи. В рамках мероприятия также был избран новый руководитель организации. На посту председателя союза Олега Федосеева сменил Иван Булига, сообщается на сайте МГБ ПМР.
За активное участие в становлении организации ряд ветеранов наградили медалями и грамотами, которые вручил лично министр госбезопасности Валерий Гебос.
Республиканская общественная организация «Союз ветеранов ОГБ ПМР "Честь"» была создана в 2017 году с целью оказания помощи ветеранам ОГБ Приднестровской Молдавской Республики и их вдовам.
Кроме того, в задачу союза входит и воспитательная работа с молодежью. В частности, это проведение встреч, открытых уроков и лекций с курсантами Суворовского училища, студентами Приднестровского госуниверситета, на которых ветераны ОГБ рассказывают об истории становления ПМР, о событиях 1992-го года, подвигах защитников Приднестровья и важности службы в Органах государственной безопасности. В дальнейшем планируется организовать аналогичную работу и в школах республики. mgb.gospmr.org