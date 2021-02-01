Молдова заняла пятое место в рейтинге самых криминальных стран Европы, который составляет Numbeo.
Стоит отметить, что Numbeo — глобальная база данных, собирающая статистическую информацию в разных областях, таких как качество жизни, уровень преступности и других, передает mybusiness.md
Опубликованные в ней данные считаются авторитетными и используются крупными мировыми изданиями, включая Forbes, Business Insider, Time, The Economist.
По итогам прошлого года Украина возглавила список самых криминально опасных стран Европы. Такие данные приводятся на портале глобальных статистических данных Numbeo.
На втором месте располагается Швеция. За ней следуют Франция, Ирландия и Молдова.
Из стран Балтии самой опасной республикой названа Латвия, она находится на 18-м месте, 23-ю строчку занимает Литва. Практически в самом конце списка, на 38-м месте оказалась Эстония. У Польши 28-е место в рейтинге.
Российская Федерация оказалась на 11 месте.
Меньше всего преступлений совершается в Швейцарии и Словении.
Из стран Балтии самой опасной республикой названа Латвия, она находится на 18-м месте, 23-ю строчку занимает Литва. Практически в самом конце списка, на 38-м месте оказалась Эстония. У Польши 28-е место в рейтинге, передает rubaltic.ru