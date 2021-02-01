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Дуальное обучение начинается с Торгово-промышленной палаты Приднестровья

Дуальное обучение начинается с Торгово-промышленной палаты Приднестровья

В Торгово-промышленной палате полным ходом идёт подготовка представителей сельскохозяйственных предприятий и предприятий лёгкой промышленности по образовательной программе «Наставничество в производственном обучении при подготовке кадров по практико-ориентированной (дуальной) модели обучения». Главной целью данного мероприятия стало повышение квалификации будущих наставников.

Всего в обучении приняли участие 7 предприятий. Ими стали:

ЗАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов»

ООО «Рист»

ООО «Агрокомпакт»

ООО «Агролегион»

ЗАО Швейная фирма «Вестра»

ЗАО «Одема»

ООО ТПФ «Интерцентрлюкс»

Каждое предприятие отправило на обучение по нескольку своих представителей. Занятия проходили с 15-го по 19-е февраля. За это время представители компаний успели узнать о значении и особенностях профессионального образования, сущности дуальной системы образования и разнице между традиционным обучением и обучением, ориентированным на практику и многом другом, сообщается на сайте ТПП ПМР.

Финальным этапом подготовки будущих наставников по Дуальному обучению стала аттестация, в которой представителям учреждений необходимо было продемонстрировать весь багаж знаний, полученный за этот небольшой, но насыщенный отрезок времени.

Каждый из них подготовил доклад, в котором проанализировал традиционную систему обучения и систему практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, выразил их преимущества и недостатки. Оценил и провел глубокий анализ требований, предъявляемых к базовым предприятиям, осуществляющим подготовку кадров в системе дуального обучения. А также рассказал о задачах и роли наставников в производственном обучении по дуальной системе. Аттестацию будущих наставников проводили: президент Торгово-промышленной палаты Приднестровья Юрий Ганин, Координатор проекта «Дуальное обучение» Валерий Земляков, а также Зам. директора по практике ГОУ СПО «БТТ» Колот А.В. и Зам директора по уч. Практике ГОУ СПО « ТАТКК им. Фрунзе» Оной Т.И.

Финальным этапом аттестации стал набор предложений по реализации пилотного проекта по подготовке мехатроников в области сельского хозяйства и легкой промышленности. Каждый из выступающих, в процессе защиты доклада, предлагал свои методы по подготовке молодых специалистов. Разгоралась живая и конструктивная полемика, результатом которой стали новые идеи, которые можно внедрить в процесс обучения студентов по дуальной системе.

По итогам данного мероприятия представители Торгово-промышленной палаты Приднестровья вручили будущим наставникам именные сертификаты, свидетельствующие о том, что они прошли обучение по дополнительной образовательной программе повышения квалификации «Наставничество, а производственном обучении при подготовке кадров по практико-ориентированной (дуальной) модели обучения».
tiraspol.ru
  • Сегодня, 19:05
  • DTV
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