Представители Европейского Союза проведут аудит в Республике Молдова в апреле этого года.
Этот аудит призван оценить контроль здоровья в секторе продуктов животного происхождения, а также возможность получения права на экспорт в ЕС мяса птицы и яиц категории B. Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой приветствовал решение ЕС в ходе видеоконференции с исполнительным вице-председателем Европейской комиссии и комиссаром ЕС по торговле Валдисом Домбровскисом, передаёт ipn.md
По словам Аурелиу Чокоя, предприниматели Молдовы ждут решения, благоприятного для экспорта упомянутой продукции.
В пресс-релизе Министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ отмечается, что официальные лица обсудили достигнутый прогресс и проблемы при внедрении Соглашения об ассоциации в плане реализации потенциала Углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также динамику реализации мер по программе экстренной макрофинансовой помощи ЕС, носящей название OMNIBUS.
Премьер-министр Аурелиу Чокой коснулся и темы заинтересованности Молдовы в присоединении к единой зоне платежей в евро (SEPA), отметив те преимущества, которые она принесёт гражданам, и новые возможности для развития МСП. Кроме того, собеседники обменялись мнениями о перспективах обеспечения более тесного сотрудничества Республики Молдова в рамках Восточного партнёрства, наряду с Грузией и Украиной – данный подход продвигается с целью помочь ускорить европейскую интеграцию в ассоциированных с ЕС странах.
Комиссар ЕС по вопросам торговли призвал молдавские власти продолжить проведение необходимых реформ, которое по-прежнему является одним из условий для продолжения диалога и готовности Европейского союза оказывать поддержку Республике Молдова. ipn.md