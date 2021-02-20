Желто-черный чемпион вышел на домашнее поле под руководством нового тренера Юрия Вернидуба и в обновленном составе. Этой зимой в трансферное окно попали 9 новобранцев. Большинство прошли футбольное крещение сегодня - в отложенном матче 11 тура чемпионата Молдавии.
«Были очень хорошие моменты. Вы видели: команда обновилась на процентов 60-70. Мы хорошо поработали в этом плане. Те ребята, которые заслуживали, сегодня вышли. У нас на каждую позицию есть по два футболиста. Есть над чем работать», - подчеркнул Юрий Вернидуб.
Первые мячи в ворота «Сф. Георге» отгрузил греческий легионер «Шерифа» Дмитриос Коловос. До перерыва дубль его, а вот пенальти во втором тайме реализовал колумбиец Фрэнк Кастанеда. Четвертый гол желто-черных на счету новичка Адама Траоре. Кстати, его голевой шедевр отдельно отметил в послематчевом интервью тренер, передает novostipmr.com.
«Я рад за ребят. Половина из них впервые играла за «Шериф». Прекрасный дебют, особенно Траоре хороший гол забил. Коловос доказал, что он тоже достаточно высокого уровня футболист. Тот же Кастанеда не зря вышел с повязкой. Я надеюсь, что мы на правильном пути. Есть время. Будем готовиться и идти от игры к игре», - сказал главный тренер «Шерифа».
Гости на 81-й минуте нашли в себе силы и сотворили гол престижа. Николай Солодовников распечатал ворота хозяев, но от поражения свою команду не спас. 4:1. Кстати, счет – зеркальное отражение прошлой тренерской встречи. Юрий Вернидуб и Сергей Чеботарь уже играли. Прошлым летом в еврокубках «Святые» разгромили «Шахтер» Солигорск (Вернидуб тогда руководил белорусским клубом). Но футбольное знакомство не на руку сурученскому клубу.
«Мы уже знали, как играет Вернидуб. Мы понимали, какая картина игры нас сегодня ждет. Я скажу реально: мы не в состоянии на сегодняшний день играть на равных с таким клубом как «Шериф», - отметил наставник «Сф. Георге» Сергей Чеботарь.
Наставник желто-черной звезды напоследок отметил, что в целом доволен командой и собой. Его официальный дебют удался. Первые три очка заработаны. В турнирной гонке тираспольчане в отрыве от «Петрокуба» на 9 очков.
«Мы – "Шериф", значит и играть должны первым номером. Нужно было вскрывать эту организованную и насыщенную оборону», - отметил главный тренер ФК «Шериф» Юрий Вернидуб.
Следующий тур «Шериф» проведет 24 февраля против кишиневского «Зимбру». Игра пройдет в Кишиневе.