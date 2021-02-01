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Эксперты бьют тревогу из-за пересыхания Днестра

Эксперты бьют тревогу из-за пересыхания Днестра

Экологи считают, что намерение Украины построить 6 гидроэлектростанций на Днестре постепенно приведёт к пересыханию реки.

По словам экспертов в области энергетики, прохождение воды Днестра через турбины приводит к изменению её температуры, и это оказывает сильное негативное влияние на экосистему реки. Эксперты утверждают, что проблема должна быть решена путём диалога с Киевом, но исключительно при посредничестве Европейского союза, отмечает ipn.md

Согласно стратегии энергетического развития Украины, к 2035 году соседняя страна намеревается построить 6 гидроэлектростанций на Днестре. По словам молдавских экспертов-экологов, осуществление этой стратегии станет настоящей экологической катастрофой для Республики Молдова, поскольку уровень воды в реке постепенно снизится.

„8 миллионов человек прямо или косвенно пользуются этим источником воды. Если построят шесть плотин, то вода сюда доходить не будет. В Хотине, где заканчивается Новоднестровское водохранилище, воды уже нет, всё заилено”, - рассказал эколог Алеку Реницэ в эфире передачи „Bună seara” на общественном телеканале.

Эксперты в области энергетики говорят, что в результате строительства шести ГЭС Украина существенно увеличит доходы от продажи электроэнергии. Одновременно строительство гидроэлектростанций приведёт к разрушению экосистемы Днестра.

„Главный имеющийся риск заключается в том, что в рамках энергетической стратегии Украины они поставили перед собой цель установить несколько насосных станций. Температура воды при падении сквозь турбины меняется, что ведёт к разрушению экосистемы”, - заявил эксперт в области энергетики Виктор Парликов.

Недавно парламент Молдовы создал следственную комиссию для оценки влияния строительства гидроэнергетического комплекса на Днестре.

„Парламент принял декларацию по проблеме Днестра, которая является и дипломатическим призывом к началу диалога, адресованным украинским партнёрам. На уровне президентов диалог уже начался, на очереди – парламентский и правительственный уровни, только так мы добьёмся успеха. В декларации мы указываем на острую необходимость участия в переговорном процессе и Евросоюза”, - заявил депутат Юрие Реницэ.

Решение о строительстве шести ГЭС на Днестре обсуждалось на первой встрече президента Майи Санду с её украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стороны договорились привлечь европейских экологических экспертов к посредничеству в решении этой проблемы.

ipn.md
  • Сегодня, 09:05
  • DTV
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