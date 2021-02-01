В эфире программы «Дело принципа» на канале Accent TV председатель парламентской фракции социалистов РМ Корнелиу Фуркулицэ отметил, что за стремлением Майи Санду провести внеочередные выборы как можно быстрее стоит желание сплотить большую фракцию, состоящую из членов PAS
Отвечая на вопрос ведущей программы Людмилы Бельченковой о том, почему Майя Санду и партия PAS так настаивают на проведении досрочных выборов чем раньше, тем лучше, лидер парламентской фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ отметил, что за этим стремлением кроется элементарный политический прагматизм, передает a-tv.md.
— На самом деле здесь желание сплотить большую фракцию, созданную из членов партии PAS. Не из членов блока ACUM совместно с платформой ДА или с чем — то. Здесь мы имеем дело с элементарным политическим прагматизмом, в данном случае мы можем сказать — с «пожирательством» своих партнеров. То есть доамна Санду, не обещав им ничего, идет на выборы, никак не советуясь с теми партнерами, которые ее поддержали во время президентских выборов. По политической логике, как минимум сейчас она должна заручиться поддержкой своих партнеров -это партия ДА, есть у них сейчас какие-то контакты с Демократической партией, какие-то совещания. Мы ждали, если честно, что выдвинутый кандидат Гаврилица придет с коалиционным правительством. Это ожидаемо, что если ты хочешь, чтобы твое правительство было проголосовано, то ты, естественно, должен заручиться какими-то голосами и поддержкой в парламенте. Мы понимаем, что с другой точки зрения они говорят, что это правительство не будет работать на самом деле. Это процедура, чтобы вызвать внеочередные выборы. Но с другой стороны, мы выслушивали, что они хотят работать. То есть я и тут логики не вижу. Потому что на заседании, когда обсуждалась программа кандидата или правительства Гаврилицы, они объясняли с довольно серьезными лицами, что будут и как будут делать. По их логике нужно было просто зайти в парламент и сказать — «Ребята, мы сюда пришли для того, чтобы начать процесс внеочередных выборов. Извините, вы на нас посмотрели, мы выходим из зала и все. На этом заканчиваем». Сама процедура одной попытки состоялась бы. То есть вот зашли в зал кандидаты, заседание началось, Наталья Гаврилица зачитала основные постулаты своей программы и вышли бы. Дальше парламент либо голосует, либо не голосует. Зачем создавать этот цирк? — отметил Корнелиу Фуркулицэ.