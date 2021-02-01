Специалисты утверждают, что если до пандемии с жалобами на плохое зрение к врачам обращался каждый пятый ребенок, то сейчас - каждый третий.
"У многих появились проблемы со зрением, пациентов стало больше", - рассказывает офтальмолог Стелла Бабарэ, передает publika.md
Чаще всего школьники жалуются на нечеткость зрения, сухость глаз, усиленное слезотечение и головные боли. Бесконтрольное сидение перед компьютером может привести к развитию миопии и обострению имеющихся проблем: "Из-за дистанционного обучения коррекцию зрения детям теперь приходится делать раньше", - предупреждает специалист.
Врачи рекомендуют соблюдать расстояние 50-70 см между глазами и монитором, после каждого урока делать перерыв на 15 минут, надевать защитные очки и пользоваться антибликовым монитором: "На компьютер должен попадать дневной свет из окна".
Еще одна проблема - ухудшение осанки. По данным специалистов, число жалоб на боли в спине среди учащихся за последние месяцы увеличилось вдвое: "Дети приходят с кифозом или сколиозом, различными отклонениями", - рассказывает травматолог Григорий Русановский.
Наибольший риск связан с категорией детей от семи до десяти лет: "Необходимо делать лечебную гимнастику. Ребенка нужно заставлять заниматься ежедневно. Советы можно получить у кинетотерапевта или у тренера в спортзале".
У некоторых школьников возникает зависимость от гаджетов: "Большое количество часов, проведенных у компьютера, отражается на социализации детей. Им нужно больше движения и живого общения. Именно поэтому у нас принята смешанная модель номер семь. Большинство учеников приходит в школу", - объясняет директор лицея им. Михая Садовяну Ион Попов.
По данным международного исследования, после перехода на онлайн-обучение 68% учащихся стали меньше гулять и общаться в живую, 55% ведут малоподвижный образ жизни. Эксперты также утверждают, что онлайн-обучение приводит к ухудшению памяти и снижает творческие способности.