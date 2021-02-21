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В Днестровске открыли Музей боевой славы

В Днестровске открыли Музей боевой славы

В Днестровске после капитального ремонта открыли Музей боевой славы. Здесь установили новые стенды, стеллажи, освещение, покрасили стены, создали декоративное оформление и многое другое.

В первом зале собрана экспозиция, посвящённая Афганской войне, во втором – Великой Отечественной войне. Как отметил депутат Верховного Совета - председатель Приднестровской ассоциации ветеранов войны в Афганистане Игорь Буга, это первый и единственный подобный музей в нашей республике, передает novostipmr.com.

«Воспитание молодёжи – это очень серьёзный пласт развития общественных организаций. Очень важно, чтобы наша молодёжь знала истинную историю, чтобы никто не мог её переписать. Важно, чтобы дети знали, кто является истинными защитниками отечества и как всё было на самом деле», - отметил глава днестровской госадминистрации Сергей Карюк.

В зале, посвящённом войне в Афганистане, собраны уникальные экспонаты. Среди них форма, оружие, советские документы, профессиональная техника. На одном из стендов собраны фотографии более 80 Героев Советского Союза, которые воевали в Афганистане. Большинство экспонатов попали в музей необычным способом.

«Как-то случайно ко мне попал в руки кусок железа. Я его крутил, крутил. Чувствовал что-то родное, но понять не мог. Принёс его в музей и по экспонатам понял, что это ствол от пулемёта», - рассказал заместитель председателя Приднестровской ассоциации ветеранов войны в Афганистане Сергей Марченко.

В музее есть и помещение, где будут проводиться занятия для участников патриотического лагеря «Марс». Также в будущем для молодёжи будут организованы экскурсии в музей.

«Нужно рассказывать детям, не бояться говорить им правду, как мы жили, чем питались, сколько весил рюкзак, сколько нужно было пройти. Красивые слова они не воспринимают. Понимание приходит в сравнении», - подчеркнул председатель Приднестровской ассоциации ветеранов войны в Афганистане Игорь Буга.

В ходе торжественного открытия музея заместителя командира Военно-патриотического клуба «Марс» Юрия Шевчука наградили орденом Почёта за вклад в военно-патриотическое воспитание молодёжи.
novostipmr.com
  • Сегодня, 06:49
  • DTV
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