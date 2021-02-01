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NYT: Израиль купит «Спутник V» для Сирии в обмен на свободу израильтянки

NYT: Израиль купит «Спутник V» для Сирии в обмен на свободу израильтянки

Одним из условий освобождения задержанной в Сирии израильтянки стало обещание Израиля купить для страны российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом написала New York Times со ссылкой на информированный источник.

О таком же условии сообщает арабоязычная лондонская газета «Ашарк аль-Аусат». По данным Times of Israel, сумма сделки должна превысить миллион долларов, передает rtvi.com

Женщину освободили еще 19 февраля при посредничестве России. В обмен Израиль отпустил двух пастухов, нелегально пересекших границу, и осужденную в 2017 году за подстрекательство Нихаль аль-Макт, которая имеет сирийское гражданство.

Израильтянка прилетела на родину рейсом из России. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поблагодарил Владимира Путина за помощь.

Женщина, имя которой не раскрывают, перешла границу с Сирией в районе горы Хермон на севере Израиля 2 февраля. Известно, что ей 25 лет и она свободно говорит по-арабски.

Женщина пришла в друзскую деревню, где ее приняли за шпионку и передали сирийским спецслужбам. Те быстро пришли к выводу, что имеют дело с гражданским лицом и что у женщины есть определенные психологические проблемы.

Из Дамаска сообщили о происшествии в Москву, а уже Россия передала информацию Израилю, что послужило началом переговоров об обмене.

В договоренности об освобождении израильтянки был секретный пункт, на котором, по данным 12-го канала, настояла Москва, несмотря на возражения Израиля. Журналисты полагают, что речь шла как раз о закупке вакцины для Сирии.

rtvi.com
  • Сегодня, 06:54
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