За два месяца с начала года государственный внутренний долг РМ увеличился, по подсчетам специалистов, на 1,5 млрд леев.
В том числе на 508 млн за январь, и не менее чем на 1 млрд леев, по предварительным подсчетам, за февраль. В сравнении с концом декабря внутренний госдолг, оформленный в виде государственных ценных бумаг, вырос почти на 5,2%. И в настоящий момент в сумме составляет более 30,7 млрд леев, передает logos.press.md
Особенный аукцион
На плановый аукцион 16 февраля по размещению казначейских обязательств минфин предложил бумаги на сумму 1,2 млрд леев. Это на 100 млн больше, чем максимальный объем предусмотренный в утвержденном и опубликованном квартальном графике. Впрочем, министерство официально оговорило за собой право за пять дней до очередного аукциона по первичному размещению госбумаг изменять ранее предусмотренные параметры эмиссий. И, кстати сказать, изредка этим правом пользовалась и в прошлом. Тем не менее мы хотим обратить внимание и на увеличение плановой заявки на продажу, и на тот факт, что МФ сочло целесообразным превысить даже этот дополнительный уровень еще почти на 23 млн.
Еще одной особенностью последнего в феврале аукциона по размещению казначейских обязательств было то, что минфин на этот раз проявил повышенный интерес к самым коротким 91-дневным размещениям. Вместо предусмотренных графиком максимальных 100 млн он выставил на продажу короткие КО на 200 млн.
Даже постоянные участники аукционов были, по-видимому, слегка шокированы таким решением. Сумма заявок на четверть не дотянула до суммы предложения. В результате из предложенных 91-дневных КО на сумму в 200 млн было размещено менее чем на 150 млн леев.
Тогда как объемы размещений 182 и 364-дневных КО были превышены в общей сложности почти на 74 млн леев. При том, что минфин отсек заявки от покупателей еще почти на 150 млн леев.
«У министерства финансов недобор по коротким бумагам. И оно, как бы нехотя, идет навстречу тем, кто желает приобрести побольше длинных КО. Интересная картина получилась, давно такого не наблюдалось, - говорит один из участников рынка. – Однако я не думаю, что это свидетельствует об изменении тренда. У минфина есть только одна причина для интереса к увеличению объема размещений коротких бумаг: доходность по ним заметно ниже, чем по более длинным».
Снижаются, но остаются высокими
В сравнении с февралем прошлого года ставки по казначейским обязательствам снизились. Но неравномерно. На короткие - больше, на длинные – меньше.
Снижение номинальной ставки по 91-дневным КО составило 83 процентных пункта. По 182-дневным номинальная ставка стала ниже на 43 п.п. А вот по самым длинным 364-дневным она опустилась за тот же период всего на 8 п.п.
«Эмитенту хочется сэкономить на расходах по обслуживанию долга. Это понятно. Но и покупателям, а это в основном коммерческие банки, хочется получить привычную маржу между привлекаемыми и размещаемыми денежными средствами, - поясняет специалист. – Думаю, для всех очевидно, что минфину сейчас приходится туго. Дополнительные короткие средства запрашивают обычно, когда в казначействе возникают затруднения с ликвидностью. Однако он на этот раз все-таки отсек заявки почти на 8 млн со слишком высокими аппетитами. Заметьте, при недоборе заявленной к размещению суммы. Так что будем с интересом ждать, не станет ли минфин сговорчивее в марте. Прежде всего по ставкам на короткие бумаги. Март всегда в определенной мере рубеж/испытание для устоявшихся за зиму ставок. По нашим прогнозам, до наступления лета можно ожидать хотя бы небольшие подвижки в сторону роста доходности коротких обязательств».
«Министерству финансов не удается, и в лучшие времена не удавалось, получить желаемые объемы средств на сроки свыше года, и уж тем более от двух до пяти лет. Такие ресурсы коммерческим банкам самим дороги. Как из расчета себестоимости привлечения, так и исходя из возможностей предоставления кредитов надежным клиентам-инвесторам, - говорит вице-президент одного из КБ. – Выбирая между ставками заимствования в 5,5% и в 3,5%, лично я бы на месте властей предпочел бы ту, что ниже. Даже принимая в расчет определенный риск. Но, думаю, риск для эмитента с такими связями минимален. В случае чего, центральный денежный регулятор не оставит минфин наедине с жадными акулами свободного рынка», -усмехаясь, говорит мой собеседник.
В таблице приведены «Средневзвешенные % ставки по ЦБ, выпущенным Правительством РМ»
Объем госбумаг увеличится
Закон о государственном бюджете РМ на 2021 год предусматривает увеличение объема ГЦБ, находящихся в обращении, на 6 750 млн леев. В сравнении с уровнем, достигнутым на конец 2020 года (а это 14 561 млн леев), рост составит около 46,4%.
За январь текущего года государственный внутренний долг, согласно уже опубликованным данным, увеличился на 508 млн леев, или на 1,74%. В феврале, по предварительным данным, прирост госдолга в результате двух раундов аукционов по размещению ГЦБ (с учетом предстоящих в текущем месяце погашений) увеличится более чем на 1 млрл леев.
«Набранный за два месяца темп прироста – порядка полутора миллиардов - в годовом исчислении дает все девять. Таким образом мы можем утверждать, что расширение объема госбумаг, читай внутреннего госдолга, происходит с опережением условного графика. Именно «условного», так как минфину никто не предписывает, к какому сроку следует выполнить поставленную в законе о госбюджете задачу. Он волен выбирать тактику расширения госдолга до определенных ему пределов», - поясняет ученый-экономист.
Напомним, что за предыдущий год государственный внутренний долг увеличился на 5739,7 млн и составил на 31 декабря 29235,6 млн леев. Прирост достигнут исключительно за счет увеличения выпуска ГЦБ на первичном рынке на сумму 5990,2 млн леев по номинальной стоимости. То есть на рекордные 72,5%. logos.press.md