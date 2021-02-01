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Румыния расторгла контракт с "Газпромом" на транспортировку природного газа до истечения срока

Румыния расторгла контракт с "Газпромом" на транспортировку природного газа до истечения срока

Регулируемые органы Румынии расторгли исторический контракт с "Газпромом" на транспортировку природного газа, хотя документ действовал до конца 2023 года.

Таким образом, напряженные переговоры между Европейской комиссией, SNTGN Transgaz SA и ООО «Газпром экспорт» воплотились в Соглашение о расторжении исторического контракта, передает point.md ссылаясь на agora.md

«Это Соглашение имеет особое значение, поскольку оно создает предпосылки для применения европейской нормативно-правовой базы по резервированию пропускной способности для транспортировки природного газа по транзитным трубопроводам Т2 и Т3 и в то же время обеспечивает оптимальную защиту финансовых интересов Transgaz от исторического контракта на транспортировку природного газа по транзитному трубопроводу Т3.

Он создает необходимую основу для заключения Соглашений о присоединении для точек Isaccea 2,3 и Negru Vodă / Kardam 2,3, обеспечивая свободный доступ третьих сторон к резервированию мощности на транзитных трубопроводах T2 и T3, обеспечивает сбор оставшейся суммы, подлежащей выплате по контракту, является историческим и создает предпосылки для увеличения степени использования инфраструктуры транспортировки природного газа в Румынии», - говорится в официальном заявлении поставщика газа из Бухареста.
Point.md
  • Вчера, 21:46
  • DTV
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