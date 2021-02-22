В Израиле на обширные участки вдоль береговой линии Средиземного моря оказались выброшены несколько десятков тонн мазута. Виновник не найден, но, по предварительным данным, это один из нефтеналивных танкеров. Местные власти говорят о крупнейшей экологической катастрофе в истории страны. На очистку пострадавших участков могут уйти годы, пишут израильские СМИ.
Десятки тонн мазута были обнаружены на всем 190-километровом побережье, и есть опасения, что на очистку уйдут месяцы или даже годы. Общественные организации сообщают о черепахах и птицах, чьи останки окрашены в черный цвет, передает eadaily.com.
Сейчас тысячи волонтеров и военных помогают очистить побережье от сгустков мазута, уже нанесшего серьезный ущерб природе. Власти пытаются выяснить источник загрязнения. Население пока просят воздержаться от посещения пляжей.
Источником загрязнения мог стать сброс топлива с одного из кораблей во время шторма 11 февраля, примерно в 50 км от побережья. Для определения судна-нарушителя сейчас изучаются спутниковые снимки. Министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль сказала, что в настоящее время проверку проходят девять судов. Израильское правительство рассматривает возможность судебного иска с целью получения компенсации, которая может составить миллионы долларов.
На прошлой неделе на пляже в южном Израиле был найден мертвым 17-метровый кит. Вскрытие обнаружило в его организме некий продукт на масляной основе — черную жидкость. По словам властей, пока рано утверждать, что эта жидкость связана с утечкой топлива, ставшей причиной экологического бедствия. eadaily.com