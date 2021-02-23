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Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила $66 за баррель

Цена нефти Brent впервые с января 2020 года превысила $66 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 1,2% и превысила отметку в $66 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 4:59 мск во вторник, 23 февраля.

Впервые с января 2020 года цена фьючерса на нефть марки Brent с поставками в апреле составила $66,14. Также растет и стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI до $62,5, передает iz.ru

19 февраля сообщалось, что стоимость нефти Brent с поставкой в апреле опустилась до $63 за баррель. Тогда, цена фьючерса составила $63,12 за баррель, упав на 1,26%. В свою очередь стоимость фьючерсов нефти марки WTI с поставками в марте опустилась до $59,89, снизившись на 1,04%.

Ранее в тот же день эксперты допустили скорое снижение стоимости нефти. Как рассказал «Известиям» старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, рост котировок до локального максимума произошел в ночь на 18 февраля, сразу после выхода отчета Американского нефтяного института (API), который показал уменьшение запасов сырой нефти в США за неделю на 5,8 млн баррелей.

Неделей ранее снижение составило 3,5 млн баррелей. Он отметил, что это связано с энергетическими проблемами в штате Техас из-за непогоды. Иосуб подчеркнул, что в случае, если властям США удастся взять под контроль ситуацию с энергетическим коллапсом, то в ближайшие дни цена нефти может скорректироваться к $60 за баррель.

В свою очередь генеральный директор «Универ Капитал» Асхат Сагдиев рассказал, что пособствовать вероятному снижению цены также будет ослабление морозов в западных странах и намерение Саудовской Аравии нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки.
iz.ru
  • Сегодня, 06:23
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