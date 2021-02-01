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КС Молдовы признал незаконным указ Санду о выдвижении Гаврилицы на пост премьера

КС Молдовы признал незаконным указ Санду о выдвижении Гаврилицы на пост премьера

Конституционный суд признал неконституционным указ Майи Санду о повторном назначении Натальи Гаврилини кандидатом в премьер-министры.

Об этом заявила председатель Конституционного суда Доминика Маноле.

Конституционный суд (КС) Молдовы признал незаконным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении на пост премьер-министра кандидатуры Натальи Гаврилицы, которая ранее была отклонена парламентом. Такое решение было принято судьями на заседании во вторник, которое транслировала пресс-служба судебной инстанции.

"Признать нарушающим конституцию указ президента Республики Молдова № 32-IX от 11 февраля 2021 года (о выдвижении кандидата на должность премьер-министра)", - зачитала решение председатель КС Домника Маноле.
  • Сегодня, 15:30
  • DTV
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