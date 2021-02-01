Dnestr.TV

 
0

В Молдове снова подорожало топливо, но не на всех заправках

В Молдове снова подорожало топливо, но не на всех заправках

В Молдове снова подорожало топливо - в ночь с 23-го на 24-е февраля цены на бензин и дизтопливо снова выросли, в некоторых случая перевалив за отметку в 18 леев за литр. "В некоторых случаях" означает, что компании, торгующие топливом, по-разному отнеслись к ситуации - если на заправочных станциях Lukoil или Petrom литр бензина с октановым числом 95 стоит уже 18,25 леев за литр, то на Rompetrol цены подняли, но все же они не превысили порог в 18 леев - литр бензина сегодня ночью продается там по 17,98 леев, передает bloknot-moldova.md

А вот в сети Vento цены остались прежними - как и накануне, литр 95-го бензина там продается по старой цене, 17,64 леев. Не исключено, что они поднимутся чуть позже, но обслуживающий персонал на одной из заправок Vento дал понять, что никаких распоряжений на этот счет пока что не поступало.

bloknot-moldova.md

  • Сегодня, 05:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Никто кроме нас!

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Никто кроме нас!
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна