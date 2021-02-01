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Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотруднику МВД

Пьяный мужчина в центре Бендер угрожал пистолетом сотруднику МВД

Всё произошло около двух часов дня в центре Бендер у ТЦ "Пассаж". Недалеко от опорного пункта участковый инспектор милиции заметил подозрительного человека. Мужчина с явным признаками опьянения, вёл себя вызывающе. Направлялся в сторону торгового центра.

Сотрудник милиции сделал мужчине замечание, потребовал предъявить документы и предложил проследовать с ним в опорный пункт для выяснения личности. В ответ пьяный мужчина стал оскорблять представителя власти. С угрозой убить неожиданно достал из кармана пистолет и направил на милиционера, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Капитан милиции Александр Вылков в сложившейся ситуации не растерялся. Сразу позвонил коллегам - в дежурную часть Управления вневедомственной охраны.

Участковый знал, согласно маршруту патрулирования, именно спецавтомобиль УВО практически всегда находится в центральной части города. А значит коллеги смогут раньше всех прибыть на место происшествия.

Чтобы избежать паники среди горожан, участковый инспектор пытался успокоить неадекватного мужчину, отвлекая всё внимание на себя. К счастью, многие прохожие не успели понять, что происходит.

Передвижному экипажу вневедомственной охраны хватило двух минут, чтобы прибыть на место. Примерно столько же времени было у милиционеров, для обезвреживания и задержания подозреваемого.

Личность его установили уже в УВД г. Бендеры. Задержанным оказался 30-летний гражданин Республики Молдова. Сейчас он находится в камере предварительного заключения.

Оружие изъято. Эксперты на месте определили, это шумовой сигнальный пистолет, имитированный под боевое оружие.

Дознаватели выясняют все обстоятельства произошедшего.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 05:59
  • DTV
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