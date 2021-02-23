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Украина выходит из двух соглашений СНГ о воздушном пространстве

Украина выходит из двух соглашений СНГ о воздушном пространстве

Украина выходит из двух соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Выйти из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 25 декабря 1991 в г. Минске, и из Соглашения об использовании воздушного пространства, заключенного 15 мая 1992 года в Ташкенте", - говорится в тексте указа, передает ria.ru

Министерству иностранных дел Украины поручено в установленном порядке уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

ria.ru
  • Сегодня, 06:03
  • DTV
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