Додон помог мальчику, пробежавшему 12 км в резиновых калошах.
Бывший президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон помог очередной семье. Политик сообщил об этом посредством социальной сети Facebook.
- Узнал из прессы об истории 13-летнего Виталия Чеботару из села Кышлица-Прут Кагульского района, который пробежал 12 километров в резиновых калошах плечом к плечу с профессиональными спортсменами.У мальчика есть еще два брата и две сестры в возрасте от 1,8 до 11 лет. Они живут в старом доме с двумя комнатами, без воды и других коммуникаций. У отца и двух детей есть инвалидность. Семья живет только на социальные пособия и пенсию по инвалидности. Сегодня я встретился с Виталием, который приехал с братом и сестрами в сопровождении мэра населенного пункта Александру Валаки, - написал Додон, сообщает bloknot-moldova.md
По словам экс-президента, он подарил детям спортивный инвентарь, спортивную одежду и обувь, игрушки, фрукты и корзину с продуктами. Также Додон пожелал им здоровья и успехов в учебе.