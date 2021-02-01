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Срок уплаты налога с владельцев транспортных средств продлен до конца 2021 года

Срок уплаты налога с владельцев транспортных средств продлен до конца 2021 года

Сегодня на пленарном заседании депутаты Верховного Совета ПМР приняли в двух чтениях изменения закона о государственных мерах поддержки в период ЧП и карантина, которые направил в режиме законодательной необходимости Президент ПМР Вадим Красносельский.

Глава государства предложил продлить в этом году до 31 декабря срок уплаты налога с владельцев транспортных средств для организаций автомобильного транспорта общего пользования, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа. В течение 2020 и 2021 годов технический осмотр транспортных средств этой категории будет осуществляться без предъявления квитанции (платежных поручений) об уплате, сообщает vspmr.org/


«Данная инициатива направлена на поддержание на плаву наших предприятий, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров и грузов. Дело в том, что они проходят техосмотр 2 раза в год. И всякий раз необходимо предъявить платежный документ об уплате налога с владельцев транспортных средств. Президент предложил отсрочку данного платежа до 31 декабря 2021 года. Бюджет при этом ничего не потеряет. Свои средства в виде налогов, которые компания-перевозчик оплатит, бюджет получит, но только не сейчас, в начале года, а к концу года», – пояснил ранее заместитель председателя Комитета по вопросам АПК, промышленности и транспорту Антон Онуфриенко.

Парламентарии подчеркнули, что в 2020 году такая мера поддержки в сфере налогообложения предприятий-автоперевозчиков уже применялась и в условиях сокращения пассажиропотока и снижения экономической эффективности подтвердила свою актуальность. По данным профильного ведомства, в прошлом году пассажиропоток упал до 42% от показателей 2019 года.

«Пассажиропоток значительно сократился. И накладные расходы, которые по-прежнему вынуждено несут перевозчики, меньше не стали. И новая мера поддержки – для того, чтобы эта отрасль сохранилась на плаву», – подчеркнул заместитель председателя Комитета по вопросам АПК и транспорта Антон Онуфриенко.

После подписания Президентом ПМР закон распространит свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
  • Сегодня, 14:20
  • DTV
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