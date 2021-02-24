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В России введены штрафы за неподчинение силовикам на митингах.

В России введены штрафы за неподчинение силовикам на митингах.

Путин подписал закон о введении штрафов за неповиновение силовикам на митингах.

Российский лидер Владимир Путин в среду, 24 февраля, подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранителям и силовикам на митингах и за нарушения при спонсировании публичных акций на территории России. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Проект разработал депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Согласно документу, нарушителям грозит штраф в размере от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении правонарушения — от 10 до 20 тысяч рублей. В ином случае возможны арест на 15 дней или обязательные исправительные работы на срок от 40 до 120 часов, пишетgazeta.ru
За спонсирование и передачу имущества для организации проведения публичного мероприятия гражданином, который не имеет права давать на это деньги, предусмотрен штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей.

Также в законопроекте прописаны санкции за нарушение организатором установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия и тд.

Ранее Совфед одобрил введение штрафов за неповиновение силовикам на митингах.
  • Сегодня, 14:44
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