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За оскорбление ветеранов сажать на пять лет

За оскорбление ветеранов сажать на пять лет

Яровая предложила сажать за оскорбление ветеранов на пять лет.

Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, а штраф — до 5 млн рублей, заявила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.
«Мы ответили поправкой, которая впредь устанавливает ответственность до 5 лет лишения свободы и до 5 миллионов штрафа за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, и мы им желаем доброго здоровья и долгих лет, но и оскорблять, осквернять память ушедших», — сказала Яровая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Поправки предлагается внести в законопроект о защите исторической памяти, принятый в первом чтении 10 февраля. Согласно ему, к реабилитации нацизма будут приравнены распространение ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны , сообщает info.sibnet.ru
  • Сегодня, 14:54
  • DTV
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