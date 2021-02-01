Вакцины уже доставили в Черкассы и Житомир. Прививки сделали первым медикам-добровольцам. Индийскую вакцину от коронавируса CoviShield одной из первых доставили в Черкассы, сообщает korrespondent.net Туда привезли 16 200 доз вакцин. Ее доставили на склад одной из фармацевтических компаний.
Ожидается, что сегодня вакцинируют первых 100 медиков в областной больнице. Первым вакцинировали врача-анестезиолога Евгения Горенко, который рассказал, почему решил делать прививку.
"Вакцинация является одним из маркеров цивилизованности. Я выступаю за вакцинацию, потому что лучше предупредить, чем лечить. К сожалению, мы видели очень много плохих моментов, есть пациенты, которые отказываются от вакцинации", - сказал он.
Второй вакцинировали старшую сестру реанимационного отделения Нонну Хачатрян. Сама процедура прививки выполняла врач мобильной бригады Людмила Доценко.
После укола пациентов обязательный контроль врача в течение 30 минут, чтобы обезопасить себя от возможной реакции.
В Черкасской области будет работать шесть мобильных бригад, одна в самих Черкассах, остальные в области. Все они прошли обучение в Киеве.
Также сегодня вакцинация должна начаться в Житомире.
Напомним, наканун в Украину доставили 500 тысяч доз вакцины CoviShield. Именно этим препаратом сегодня начинается вакцинация.