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В Украине сделали первую прививку от коронавируса

В Украине сделали первую прививку от коронавируса

В Украине сделали первую прививку от коронавируса

Вакцины уже доставили в Черкассы и Житомир. Прививки сделали первым медикам-добровольцам.
Индийскую вакцину от коронавируса CoviShield одной из первых доставили в Черкассы, сообщает korrespondent.net
Туда привезли 16 200 доз вакцин. Ее доставили на склад одной из фармацевтических компаний.

Ожидается, что сегодня вакцинируют первых 100 медиков в областной больнице. Первым вакцинировали врача-анестезиолога Евгения Горенко, который рассказал, почему решил делать прививку.

"Вакцинация является одним из маркеров цивилизованности. Я выступаю за вакцинацию, потому что лучше предупредить, чем лечить. К сожалению, мы видели очень много плохих моментов, есть пациенты, которые отказываются от вакцинации", - сказал он.

Второй вакцинировали старшую сестру реанимационного отделения Нонну Хачатрян. Сама процедура прививки выполняла врач мобильной бригады Людмила Доценко.

После укола пациентов обязательный контроль врача в течение 30 минут, чтобы обезопасить себя от возможной реакции.

В Черкасской области будет работать шесть мобильных бригад, одна в самих Черкассах, остальные в области. Все они прошли обучение в Киеве.

Также сегодня вакцинация должна начаться в Житомире.

Напомним, наканун в Украину доставили 500 тысяч доз вакцины CoviShield. Именно этим препаратом сегодня начинается вакцинация.
  • Сегодня, 15:18
  • DTV
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