Dnestr.TV

 
0

Украина планирует вернуть контроль над границей с Россией в Донбассе к 2025 году

Украина планирует вернуть контроль над границей с Россией в Донбассе к 2025 году

Правительство Украины планирует вернуть контроль над государственной границей с Россией в районах, подконтрольных самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) к 2025 г. Это следует из изменений в Стратегию интегрированного управления границами страны, действующей до указанного периода.

«Решением правительства в стратегию добавили задачу по планированию мероприятий по восстановлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. — прим. ред.) и обеспечения готовности к охране этого участка украинской границы», — говорится в сообщении пресс-службы украинского кабмина по итогам заседания, передает vedomosti.ru.

Целью этих изменений называется приведение документа в соответствие со Стратегией национальной безопасности Украины. «Учитывая европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, ключевым результатом Стратегии управления границами является готовность и способность к охране внешних границ ЕС в пределах государственной границы Украины после обретения полноправного членства в ЕС», — говорится в сообщении.

ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированном силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически. Киев считает ДНР и ЛНР «террористическими организациями», однако настаивает на том, чтобы они вернулись под его контроль.


В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.
vedomosti.ru
  • Сегодня, 22:08
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Никто кроме нас!

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Информирование приднестровцев, пересекающих границу на ...
  • Кишинев запускает информационную кампанию для жителей П ...
  • Злоупотреблять не стоит: новые правила выезда из Придне ...
  • Новые цены на топливо
  • Украина ввела санкции против компаний из Молдовы и Порт ...
  • Нужно сделать всё – чтобы не забыли!
  • Погранполиция РМ перекрыла канал незаконной перевозки л ...
  • Президент и МИД ПМР прокомментировали слухи об ограниче ...
  • В Румынии во время крещения захлебнулся младенец
  • Никто кроме нас!
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна