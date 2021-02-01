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При реорганизации фирм и предприятий учтут права кредиторов

При реорганизации фирм и предприятий учтут права кредиторов

При реорганизации юридического лица будут обеспечены права кредиторов. Это касается в том числе погашения кредиторской задолженности перед бюджетами различных уровней и государственными внебюджетными фондами. Депутаты Верховного Совета приняли соответствующий законопроект в первом чтении. В правовом поле прописывается обязанность налоговых органов проводить контрольные мероприятия после официального опубликования уведомления о реорганизации юридического лица. Эту информацию необходимо внести в государственный реестр юридических лиц, передает пресс-служба ВС ПМР.

«В процессе работы налоговых органов, а также в части взаимодействия с правоохранительными органами констатируются факты, что при реорганизации юридических лиц имеют место уничтожение налогоплательщиками документов реорганизуемого юридического лица с целью сокрытия допущенных правонарушений, в том числе и в области неуплаты налогов», – пояснил официальный представитель по данной инициативе, директор Государственной налоговой службы Максим Баденко.

Комитет по законодательству, защите прав и свобод граждан продолжит работу над законопроектом для его рассмотрения во втором чтении.

Депутаты Верховного Совета приняли в первом чтении поправки к закону «Об обращениях граждан и юридических лиц, а также общественных объединений». Инициатором изменений выступил Совет народных депутатов Григориопольского района и города Григориополя. Устанавливается периодичность осуществления личного приема граждан председателями Советов народных депутатов городов, районов, сел и поселков не реже 1 раза в неделю. В настоящее время прописан только порядок организации и проведения приема.
vspmr.org
  • Сегодня, 22:12
  • DTV
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