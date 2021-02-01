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Учёные предложили применять лекарство от ВИЧ для защиты икон

Учёные предложили применять лекарство от ВИЧ для защиты икон

Препарат для лечения ВИЧ-инфицированных помогает защитить предметы изобразительного искусства от плесени. К такому выводу пришли российские учёные, итоги их работы опубликованы в European Journal of Medicinal Chemistry.

Эксперимент показал, что N4-замещенные алкилнуклеозиды способны подавлять рост плесневых грибов на иконах, хранящихся в Третьяковской галерее. Его провели специалисты из ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, передает regnum.ru

Препаратом обработали иконы «Пророк Соломон» и «Воскрешение — Сошествие во Ад» из фонда галереи. Через год выяснилось, что средство эффективно защитило их от плесени.

Картинам, иконам и другим предметам изобразительного искусства нужны особые условия. Но даже определенный режим температуры и влажности не полностью защищает их от микроорганизмов. Защитные средства зачастую недостаточно эффективны или вредят самим экспонатам.

Учёные полагают, что их работа поможет в дальнейшем поиске эффективного средства для защиты картин и икон.

regnum.ru
  • Сегодня, 22:17
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