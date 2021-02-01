Все заинтересованные граждане должны получить возможность оформить нейтральные номера до введения возможных запретов. А для этого экспертные группы должны начать конкретную и постоянную работу. Такое мнение выразил глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх по итогам обсуждения с министром иностранных дел ПМР Виталием Игнатьевым возможных ограничений приднестровских автовладельцев.
На днях СМИ распространили информацию, что с 1 сентября Украина планирует ввести запрет на передвижение на своей территории приднестровского автотранспорта за исключением нейтральных номеров, передает novostipmr.com.
Напомним, что работа над автотранспортной проблематикой ведется в течение всей истории переговорного процесса, то есть почти 30 лет. Первая договоренность в этой сфере была достигнута еще в 1995 году. Угрозы со стороны Украины о том, что она не будет пропускать на свою территорию автомобили с приднестровскими номерами, прозвучали в 2016 году. При широком международном посредничестве в 2018 году Приднестровью удалось заключить с Молдовой Протокольное решение «Об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном движении».
Но из-за создаваемых Молдовой препятствий механизм регистрации нейтральных номерных знаков не функционирует в полной мере. При участии ОБСЕ в деятельности ПРТС было выявлено 15 проблем, включая вопросы водительских удостоверений, недопуска к регистрации грузопассажирского транспорта и др. В итоге за два года нейтральные номера оформили только 4% автомобилистов из Приднестровья.
В условиях отсутствия дееспособной альтернативы, позволяющей любому гражданину Приднестровья участвовать в международном дорожном движении, применение ограничительных мер не имеет оснований, противоречит принципам переговорного процесса и чревато нарушениями прав и свобод приднестровцев, включая порядка ста тысяч граждан Украины, прокомментировали в МИД ПМР сообщения о возможном запрете со стороны Украины на передвижение приднестровского автотранспорта. novostipmr.com