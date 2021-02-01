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AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово по четвергам

AirMoldova будет выполнять рейсы Кишинев – Домодедово по четвергам

Компания AirMoldova объявила о начале выполнения рейсов 9U 171 Кишинев – Москва\Домодедово по четвергам.

Согласно сообщению, размещенному на сайте авиакомпании, начиная с 25 февраля, рейсы будут выполняться в соответствии со следующим расписанием: вылет из Кишинёва в 13:40; прибытие в Домодедово в 16:30 (время местное), передает bloknot-moldova.md.

Таким образом, на данный момент авиакомпания AirMoldova выполняет рейсы по маршруту Кишинев-Москва (Домодедово) дважды в неделю: по четвергам и субботам.

Рейсы по маршруту Москва (Домодедово) – Кишинев выполняются по вторникам, четвергам и субботам.

Билеты на чартерные рейсы Кишинев - Москва (Домодедово) уже доступны для продажи на сайте www.airmoldova.md, а также в офисах авторизованных агентств.

Отмечается, что въезд на территорию Росси разрешен гражданам РФ, а также определенным категориям пассажиров, полный перечень которых доступен по ссылке.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 22:26
  • DTV
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