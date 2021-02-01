С 20 по 23 февраля на территории республики зарегистрировано 55 заявлений и сообщений о преступлениях. По 39 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
Убийств и разбоев за данный промежуток времени зафиксировано не было. В Бендерах 20 февраля был совершён грабёж. Средь бела дня мужчина схватил с прилавка на центральном рынке 6-килограммовый пакет стирального порошка и попытался скрыться. Злоумышленника поймали продавцы, ставшие очевидцами преступления. Мужчину доставили в УВД. Ранее неоднократно судимый 39-летний горожанин пояснил, что пожилой отец в то утро дал ему 60 рублей на порошок. Однако сын решил «сэкономить»: порошок – похитить, а деньги – потратить на спиртное. По факту грабежа проводится доследственная проверка, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
За минувшие четыре дня было зарегистрировано два факта причинения тяжкого вреда здоровью. В обоих случаях всё произошло после распития спиртных напитков. Подозреваемые задержаны.
На дорогах республики за минувшие четыре дня зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых транспортные средства получили механические повреждения, и одна авария, в которой пострадали люди. Это ДТП произошло в с. Красненькое Рыбницкого района около восьми часов вечера 21 февраля. Водитель автомобиля марки Citroen не справился с управлением и совершил столкновение с Volkswagen. Травмы получили два пассажира. У рыбничанки 43 лет, находившейся в немецком авто, закрытый перелом правой голени, ушиб грудной клетки, тупая травма живота. У пассажира второй иномарки, сельчанина 23 лет, врачи диагностировали закрытый перелом правого бедра, множественные ссадины лобной области. Оба пострадавших госпитализированы в травматологическое отделение районной больницы.
За период с 20 по 24 февраля в республике произошло шесть пожаров. Погибших и пострадавших нет. Основные причины возгораний: короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнём и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. mvdpmr.org